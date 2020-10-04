Внучка Боярского удивила поклонников рок-н-ролльной фотосессией

Москва, 4 октября. Внучка актера Михаила Боярского Екатерина выложила в Instagram серию снимков из рок-н-ролльной фотосессии.

На фотографиях, выполненных в ярких «неоновых» тонах, Екатерина Боярская предстает в дерзком образе бунтарки. На ней кроссовки на высокой подошве, длинные гетры, колготки в крупную сеточку, черная кожаная юбка, куртка-«косуха» и черная же футболка. Образ дополняют длинные волосы, цвет которых меняется от темного у корней до ярко-розового на концах. 21-летняя девушка позирует в интерьерах, заставляющих вспомнить эпоху поп-арта.

Подписчики рассыпались в комплиментах, назвав стиль Боярской «ванильным рок-н-роллом».

«Ванильный рок-н-ролл какой-то, сладкий такой получился по образу», — отметил 7777777godogo7777777.

«Классный образ! Супер, Катюша», — похвалил anatolevich9559.

«Шикарный стиль», — добавила arinarepke.

Екатерина Боярская — дочь политика Сергея Боярского, первого зампреда комитета Госдумы по информационной политике. Ее дед Михаил Боярский — народный артист РСФСР, музыкант и певец.