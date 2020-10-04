Москва, 4 октября. Пенсионный фонд России (ПФР) продлил упрощенный порядок назначения выплат до 1 января, сообщает ПФР по Республике Марий Эл.

Отмечается, что Пенсионный фонд продолжит назначать и продлевать отдельные виды пособий и пенсий в дистанционном режиме на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа. Установление и выплата страховых и накопительных пенсий, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению будет производиться на основании заявлений, поданных в электронном виде.

В случае, если пенсионер не имеет возможности воспользоваться электронными сервисами, он сможет уладить вопрос о назначении пенсии по телефону — с ним свяжутся специалисты Пенсионного фонда, чтобы получить согласие по данным, учтенным на индивидуальном лицевом счете.

Территориальные органы ПФР берут на себя оказание помощи гражданам в запросе сведений, необходимых для назначения пенсии, в том числе документов, который обычно должен предоставлять сам человек. Если ответы на запросы Пенсионного фонда задерживаются или не поступают от работодателей, из архивов и других организаций, в ПФР назначают выплаты на основании имеющихся сведений. В дальнейшем, если поступит дополнительная информация, влияющая на размер пенсии, выплаты пересчитают за все прошедшие с момента назначения пенсии месяцы, причем заявления пенсионеру писать не нужно.

Без посещения ПФР продлевается назначение пенсий инвалидам и некоторых социальных выплат. Также до 1 января продлевается выплата пенсий, которые доставляют на основании доверенности, и социальных пенсий, выплачиваемых по месту проживания.