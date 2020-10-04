Россиянам напомнили условия для получения ежемесячной выплаты на ребенка

Москва, 4 октября. Ряд родителей в России могут рассчитывать на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка из материнского капитала. Для этого необходимо подходить под ряд категорий и условий, сообщает PRIMPRESS.

Одним из требований является наличие в семье второго ребенка, который был рожден или усыновлен не ранее 1 января 2018 года. Кроме того необходимо, чтобы ребенок и его мать были гражданами РФ, а средний доход каждого из членов семьи не превышал двух минимальных прожиточных минимумов, которые были установлены в регионе на второй квартал 2019 года.

Также одним из условий является то, что выплаченное пособие не должно быть использовано сразу.

Специалисты обращают внимание, что в первые полгода выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев выплата начинается со дня подачи заявления.

Ранее в правительстве озвучили мысль, что повышение материнского капитала может привести к росту рождаемости в России. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский,