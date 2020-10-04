Какая категория пенсионеров может рассчитывать на получение 7600 рублей

Москва, 4 октября. Существует категория пенсионеров, которая может рассчитывать на получение фиксированной выплаты в повышенном размере. К данной группе людей относятся россияне, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети или же дети, которые обучаются по очной форме в вузе. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Данная категория граждан сможет получить выплату размером 5 686 рублей. Но при наличии одного ребенка, находящегося на иждивении, размер выплаты увеличивается до 7 581. При этом пособие ограниченно, то есть деньги можно получать максимум за трех иждивенцев, но выплата полагается обоим родителям.

Условием для прекращения выплаты может стать несколько факторов. Если студент будет отчислен досрочно или переведен на другую форму обучения, выплата пособия не предусмотрена. Также поводом для прекращения начисления станет вступление иждивенца в брак или его трудоустройство.

Напомним, ранее стало известно, что при достижении 80-летнего возраста российским пенсионерам произведут перерасчет страховой пенсии по старости, вдвое увеличив размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.