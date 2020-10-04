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Ученые нашли простейший способ развития ума ребенка

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Ученые нашли простейший способ развития ума ребенка

Москва, 4 октября. Норвежские ученые нашли простейший способ развития ума ребенка, результаты их исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Ученые поставили своей задачей выяснить, какие долгосрочные последствия несет повсеместная замена традиционного чтения и письма цифровым, когда дети пишут и читают не на бумаге, а на компьютере или при помощи гаджета. Для участия в эксперименте были привлечены школьники и студенты, одни из которых набирали текст на клавиатуре, другие — писали от руки. Они носили специальные капюшоны с электродами, фиксирующими активность головного мозга. Как выяснилось, традиционное письмо — сложный навык, который вовлекает в процесс многие системы организма человека.

«Этот навык обычно приобретается в детстве в обществах с сильной традицией грамотности. Дети должны научиться точно координировать движение своей руки, создавая форму каждой буквы», — говорится в статье.

Ученые нашли простейший способ развития ума ребенка

Ученые подчеркнули, что при письме от руки активируются слух, осязание, зрение, выстраиваются новые нейронные связи между разными частями головного мозга, делающие его более восприимчивым к получению новой информации. В результате человек намного лучше учится и больше запоминает.

Исследователи настаивают на том, чтобы современные дети обучались письму, как и раньше, несмотря на то что это медленный и сложный процесс. Ученые подчеркивают, что письмо от руки — важнейший этап в развитии умственных способностей ребенка.

Источник: Frontiers in Psychology
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