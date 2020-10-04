Москва, 4 октября. Норвежские ученые нашли простейший способ развития ума ребенка, результаты их исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Ученые поставили своей задачей выяснить, какие долгосрочные последствия несет повсеместная замена традиционного чтения и письма цифровым, когда дети пишут и читают не на бумаге, а на компьютере или при помощи гаджета. Для участия в эксперименте были привлечены школьники и студенты, одни из которых набирали текст на клавиатуре, другие — писали от руки. Они носили специальные капюшоны с электродами, фиксирующими активность головного мозга. Как выяснилось, традиционное письмо — сложный навык, который вовлекает в процесс многие системы организма человека.

«Этот навык обычно приобретается в детстве в обществах с сильной традицией грамотности. Дети должны научиться точно координировать движение своей руки, создавая форму каждой буквы», — говорится в статье.

Ученые подчеркнули, что при письме от руки активируются слух, осязание, зрение, выстраиваются новые нейронные связи между разными частями головного мозга, делающие его более восприимчивым к получению новой информации. В результате человек намного лучше учится и больше запоминает.

Исследователи настаивают на том, чтобы современные дети обучались письму, как и раньше, несмотря на то что это медленный и сложный процесс. Ученые подчеркивают, что письмо от руки — важнейший этап в развитии умственных способностей ребенка.