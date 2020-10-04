Бузова призналась, что теряла дыхание на «Ледниковом периоде»

Москва, 4 октября. Певица Ольга Бузова призналась, что теряла дыхание в ходе съемок телешоу «Ледниковый период», пишет Kp.ru.

Участие Бузовой стало одним из ключевых событий нового сезона «Ледникового периода». До этого она совершенно не умела кататься на коньках, но ежедневные тренировки сделали свое дело — ситуация улучшилась. Своим первым выступлением перед телезрителями певица осталась недовольна и хотела бы повторить его заново.

«После первого выступления хочется спросить: «А можно еще раз повторить? Почему только один шанс?» Меня часто критикуют и почему-то думают, что меня это цепляет. Да, обидно. Но самый жесткий критик — я сама. Был стресс, нервы, так что как я выступила — сказать не могу. Это совсем другой мир. Иногда я даже дыхание теряла», — рассказала Бузова.

Партнер певицы по проекту, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев заявил, что ужаснулся, впервые увидев ее на льду.

«Когда увидел ее первый раз на льду — испугался. Она даже не ехала по льду. Передвигалась, не поднимая ноги. Это был силуэт скрюченной фигуры, я даже не узнал, кто это. И закатил глаза. А потом мы начали кататься, сразу понял, что в ней столько упертости — мы сработаемся», — вспоминает фигурист.

Большинство участников «Ледникового периода» признаются, что главный соперник — собственное волнение, и если профессиональным спортсменам сравнительно легко получается его преодолевать, то «звездам» шоу-бизнеса приходится куда труднее.