Песков оценил возможность ввода российских миротворцев в Карабах

Москва, 4 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с телеканалом РБК прокомментировал возможность ввода российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха. Ранее о таком развитии событий заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Песков пояснил, что на такой шаг Москва сможет пойти только при согласии Армении и Азербайджана.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал пресс-секретарь президента.

В субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян во время своего интервью телеканалу Al Jazeera сказал, что правительство Армении готово обсудить в рамках Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) введение на территорию Нагорно-Карабахской Республики российских миротворцев.

Конфликт в Нагорно-Карабахской Республике обострился 27 сентября. Войска двух государств начали кровопролитные бои. Азербайджанские силы наносят удары по Нагорному Карабаху. Проблему территориальной принадлежности не могут решить более 30 лет.