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Песков оценил возможность ввода российских миротворцев в Карабах

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Песков оценил возможность ввода российских миротворцев в Карабах

Москва, 4 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с телеканалом РБК прокомментировал возможность ввода российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха. Ранее о таком развитии событий заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Песков пояснил, что на такой шаг Москва сможет пойти только при согласии Армении и Азербайджана.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал пресс-секретарь президента.

В субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян во время своего интервью телеканалу Al Jazeera сказал, что правительство Армении готово обсудить в рамках Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) введение на территорию Нагорно-Карабахской Республики российских миротворцев.

Конфликт в Нагорно-Карабахской Республике обострился 27 сентября. Войска двух государств начали кровопролитные бои. Азербайджанские силы наносят удары по Нагорному Карабаху. Проблему территориальной принадлежности не могут решить более 30 лет.

Песков оценил возможность ввода российских миротворцев в Карабах

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