Худоба Анфисы Чеховой заставила поволноваться поклонников

Москва, 4 октября. Российская телеведущая и певица Анфиса Чехова удивила своих поклонников новой фотографией в Instagram. В этот раз поводом для обсуждения стала неестественная худоба актрисы.

Ранее Чехова опубликовала в своем аккаунте фотографию, сделанную в салоне автомобиля. На снимке женщина похвасталась выразительным макияжем и стильным черным нарядом. В подписи Чехова решила вновь позаигрывать с подписчиками.

«Давно не смотрела вам глаза в глаза», — написала она.

Однако в комментариях под снимком многие подписчики обратили внимание на изменившиеся черты лица Чеховой. Они заметили, что телезвезда резко похудела в последнее время и насторожились — нет ли у женщины серьезных заболеваний. Однако Чехова уверила своих фанатов, что причин для беспокойства нет.

«Невероятно красивая! Российская Моника Беллучи!», «Анфиса, хорош худеть, а то с кого я наряды буду копировать?», «Наверное комки Биша удалили, как-то лицо резко сузилось», «Красивые глаза», «Неверное, мужчины все с ума посходили от такой красоты», — пишут поклонники Чеховой.

До этого Чехова выложила в Instagram обнаженное фото из ванной, чтобы порадовать свою мужскую аудиторию. По ее словам, поклонники начали лично напоминать, что давно не видели подобных снимков. На новом фото Чехова в полупрозрачных трусах телесного цвета сидит на краю роскошной ванны с бокалом вина.