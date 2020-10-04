Мессенджер Telegram перестал работать на территории России

Москва, 4 октября. На территории России и ряда других стран произошел сбой в работе мессенджера Telegram. Об этом говорят данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Первые сообщения о сбое в работе Telegram появились около 23.43 по московскому времени. На данный момент 91% пользователей испытывают проблемы со входом в приложение. Еще 8% не могут отправить сообщения.

Согласно карте, неполадки в работе мессенджера сильнее всего наблюдаются в Киеве, Минске, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.