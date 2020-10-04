Дочь Брежневой примерила кожаный пиджак на голое тело

Лос-Анджелес, 4 октября. 19-летняя дочь российской певицы Веры Брежневой София Киперман опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые фотографии, на которых она запечатлена в откровенном и необычном наряде. Девушка на голое тело примерила жакет больших размеров.

Снимки появились в аккаунте Киперман в субботу. Девушка опубликовала сразу несколько коллажей, сделанных в домашней обстановке с разных ракурсов. На них девушка одета в большой кожаный жакет и нижнее белье черного цвета. В комментариях под снимками пользователи отметили, что девушка обладает естественной красотой, и ей не нужно прибегать к фотошопу.

«Цветет цветок день ото дня», «Милашка», «Обаяшка, соблазняшка, такая хорошенькая», «Выходи за меня», — написали подписчики Киперман.

В настоящее время 19-летняя девушка живет в Калифорнии. Дочь знаменитой российской певицы уже поступила в элитное учебное заведение.

Напомним, накануне Брежнева сама поразила фанатов откровенным снимком. На фото певица предстала в блузе, повязанной поверх голой груди. Под фотографией Брежнева поздравила фанатов с Международным днем музыки и рассказала о своих детских музыкальных предпочтениях.