Медики назвали особые «зерна долголетия» для пожилых людей

Москва, 3 сентября. Правильное питание и физическая активность являются наилучшим способом обеспечить здоровую старость для человека. Однако, в этом может помочь и необычный продукт — семена черного тмина. Об этом пишет зарубежное издание Food.News.

Иначе черный тмин называют калоджи или нигелла. Особенность данной специи заключается в том, что зерна богаты антиоксидантами. Они помогают бороться с окислением поврежденных клеток и противодействуют процессам в организме, связанным с развитием рака и иными смертельными заболеваниями.

При регулярном употреблении черного тмина у человека наблюдается снижение холестерина. Также приправа способна устранять некоторые вирусные штаммы. Например, метициллинрезистентный золотистый стафилококк.

Часто черный тмин используется в качестве добавки во многих кухнях мира, а по вкусу он напоминает смесь лука и орегано.

Напомним, сохранить долголетие можно соблюдая сдержанность в питании, поддерживая физическую активность и работая над умственными способностями в преклонном возрасте. Об этом рассказала итальянский геронтолог Сильвия Витали. По данным специалиста, долгожителей также объединяет приверженность к низкокалорийной диете.