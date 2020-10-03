Британские туристы решили массово бежать из Турции

Лондон, 3 октября. Туристы из Великобритании, отдыхающие в настоящее время в Турции, стали резко покидать курортную страну из-за решения Лондона добавить Турцию в карантинный список. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно новым правилам туристы, которые возвращаются в Великобританию после 3 октября, будут вынуждены самоизолироваться на две недели. Чтобы этого избежать, британцы начали массово менять билеты и покидать турецкие курорты. Многие из них написали в своих микроблогах в Twitter, что они не знают, как им быть в сложившейся ситуации. Некоторые из отдыхающих уже высказались, что данное решение правительства сильно ударит по их финансовому состоянию.

«Правительственные рекомендации по поводу поездок в Турцию сегодня изменились, но я должен лететь в воскресенье. Означает ли это, что вылет отменяется и я могу вернуть деньги?» — пишет один из британских туристов.

Некоторые из отдыхающих наоборот решили продлить себе отпуск, чтобы избежать большого скопления людей в аэропорту, спешащих вернуться домой.

Напомним, ранее в Москве пожилым горожанам рекомендовали оставаться дома, так как коронавирус SARS-CoV-2 наиболее опасен именно для этой группы населения. Об этом в комментарии ФАН напомнил российский эпидемиолог и вирусолог Вадим Покровский.