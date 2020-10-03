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Нагорный Карабах

День седьмой: Азербайджан наступает и вводит в бой резервы на севере и юге

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День седьмой: Азербайджан наступает и вводит в бой резервы на севере и юге

На седьмой день боевых действий Азербайджан снова начал активно наступать, достигнув небольших успехов. В то же время усилия дипломатов Франции, России и США пока не позволяют говорить о перемирии в ближайшие дни. Напротив, имеются все признаки еще большего разрастания конфликта.

Telegram-канал «Южный ветер» рассказывает об итогах столкновений, складывающейся международной обстановке и перспективах развития конфликта.

Оперативная обстановка

За последние два дня в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе наблюдалась относительная стабилизация на линии соприкосновения, но активизировалось использование артиллерии и штурмовой авиации.

Тогда было отмечено, что Азербайджан, вероятно, осуществлял перегруппировку наступающих сил после понесенных потерь и приступил к артподготовке, предваряющей новое наступление.

3 октября это предположение сполна подтвердилось.

Карта боевых действий в Карабахе за 3 октября

С самого утра армянская сторона заявила о наступлении, окрестив его самым крупномасштабным в истории нагорно-карабахского конфликта.

Сосредоточение усилий группировок ВС Азербайджана вновь пришлось на северное и южное направления.

Касательно его результатов, вероятно, стоит верить заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что во второй половине дня установлен контроль над населенным пунктом Мадагис, где базировались подразделения 6-го оборонительного района Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики. Неподалеку, к северо-востоку от Талыша также были взяты в плен пять военнослужащих АО НКР.

Также президент Азербайджана заявил об освобождении еще семи сел –Талыш в Тертерском районе, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей, Гуйджаг в Джебраильском районе и Ашагы Абдуррахманлы в Физулинском районе.

Днем армянская сторона заявляла об успешном отражении атак, при этом в ответ им удалось предпринять попытку контрнаступления на Мардакертском направлении.

Вместе с тем, артиллерия Азербайджана продолжала работать по Степанакерту, предположительно, намереваясь вывести из строя пункты управления войсками армии Нагорного Карабаха.

Ответный огонь также наносился – армянская артиллерия наносила удары по районам Тертера и Горадиза. Кроме этого, средствам ПВО Армии обороны НКР удалось сбить очередной вертолет противника.

В целом, план наступательной операции Азербайджана остался прежним: продвинуться на максимальную глубину боевых порядков АО НКР на севере и юге, тем самым взять непризнанную республику в кольцо и отрезать от основных маршрутов снабжения.

Очередные поводы для Армении обратится в ОДКБ

Не прекращают поступать сообщения с армянской стороны о применении турецкого вооружения непосредственно по территории Армении, которые можно было бы зачесть в качестве повода Еревану обратиться в ОДКБ. 3 октября, согласно опубликованной фотографии, возле села Кут (неподалеку от Варданиса, Армения) упал снаряд от турецкого 122-мм РСЗО «Сакарья», которые, впрочем, имеются на вооружении ВС Азербайджана.

Рубрика «сирийские боевики»

Продолжаем отслеживать путешествия сирийских боевиков по Азербайджану. Согласно новому видео, вброшенному в интернете, на сей раз они снова отметились в приграничном азербайджанском городе Горадиз, который находится в 6 км от линии соприкосновения сторон.

Кроме того, оппозиционный сирийский канал «Саракиб Ньюз» утверждает, что в боях в Нагорном Карабахе убито 13 боевиков «Дивизии Аль-Хамза», входящей в состав «Сирийской национальной армии».

Однако, как ни крути, сотен и тысяч турецких наемников и сирийских боевиков обнаружить пока так и не удалось.

О втягивании в конфликт Ирана

Случаи с падением сбитого вертолета и попаданием снарядов от РСЗО по жилым домам на иранской территории не остались без ответа со стороны Исламской Республики.

В своем заявлении официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал недопустимым стрельбу по своей территории сторонами конфликта в Карабахе и сделал предупреждение, чтобы все стороны проявляли необходимую осторожность в этом отношении. Это означает, что фактически Иран намеревается развернуть возле границы свои собственные войска, чтобы быть в готовности нанести ответный удар. Очевидно, что это также и очередная предпосылка к расширению масштабов конфликта и превращения его в региональную войну.

Роль Грузии в нагорно-карабахском конфликте

Тесное военное взаимодействие Анкары и Баку, о котором часто говорит Реджеп Эрдоган, безусловно, построено и на постоянных поставках в Азербайджан вооружения и военной техники турецкого военно-промышленного комплекса. Это, соответственно, порождает вопрос о транзите грузов, маршрут которого приходится на территорию Грузии. Тбилиси в этом вопросе старается поддерживать нейтралитет, в связи с чем правительство страны приняло решение ввести запрет на выдачу разрешений на транспортировку грузов военного назначения в Армению и Азербайджан из-за возобновления военных действий в зоне непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

От решения данного вопроса во многом будет зависеть обеспечение ВС Азербайджана ударными беспилотниками и высокоточными боеприпасами, которые обеспечивают огневое поражение большей части армянских объектов.

Политика

Политические усилия по урегулированию конфликта по-прежнему лежат в плоскости работы Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей в составе США, Франции и России. Эммануэль Макрон развернул наиболее бурную деятельность и стремится вынудить стороны на объявление хоть какого-то перемирия.

3 октября он позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и призвал его к переговорам по Нагорному Карабаху, однако результатов не достиг.

При этом, в своем интервью Al Jazeera TV президент Азербайджана заявил, что Россия, США, Франция должны продолжить совместную работу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, при условии сохранения ими нейтралитета.

В свою очередь, в интервью тому же Al Jazeera TV Никол Пашинян объявил, что Ереван готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Не исключено, что какие-то решения по Азербайджану могут быть приняты после 7 октября, когда в Брюсселе состоится обсуждение данного вопроса в ходе очередной сессии Европарламента.

Таким образом, 3 октября Азербайджан продолжил проведение наступательной операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, при этом начал использовать свои резервы. Армянской стороне в большей степени наступление удалось сдержать, местами предпринимая попытки контратаковать. Однако становится все более очевидным, что стороны конфликта становятся ближе к исчерпыванию своих ресурсов, а значит не за горами и первые результаты дипломатических усилий.

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