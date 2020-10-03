День седьмой: Азербайджан наступает и вводит в бой резервы на севере и юге

На седьмой день боевых действий Азербайджан снова начал активно наступать, достигнув небольших успехов. В то же время усилия дипломатов Франции, России и США пока не позволяют говорить о перемирии в ближайшие дни. Напротив, имеются все признаки еще большего разрастания конфликта.

Telegram-канал «Южный ветер» рассказывает об итогах столкновений, складывающейся международной обстановке и перспективах развития конфликта.

Оперативная обстановка

За последние два дня в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе наблюдалась относительная стабилизация на линии соприкосновения, но активизировалось использование артиллерии и штурмовой авиации.

Тогда было отмечено, что Азербайджан, вероятно, осуществлял перегруппировку наступающих сил после понесенных потерь и приступил к артподготовке, предваряющей новое наступление.

3 октября это предположение сполна подтвердилось.

С самого утра армянская сторона заявила о наступлении, окрестив его самым крупномасштабным в истории нагорно-карабахского конфликта.

Сосредоточение усилий группировок ВС Азербайджана вновь пришлось на северное и южное направления.

Касательно его результатов, вероятно, стоит верить заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что во второй половине дня установлен контроль над населенным пунктом Мадагис, где базировались подразделения 6-го оборонительного района Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики. Неподалеку, к северо-востоку от Талыша также были взяты в плен пять военнослужащих АО НКР.

Также президент Азербайджана заявил об освобождении еще семи сел –Талыш в Тертерском районе, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей, Гуйджаг в Джебраильском районе и Ашагы Абдуррахманлы в Физулинском районе.

Сегодня #Азербайджанская армия освободила села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района. #Карабах - это #Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 3, 2020

Днем армянская сторона заявляла об успешном отражении атак, при этом в ответ им удалось предпринять попытку контрнаступления на Мардакертском направлении.

Вместе с тем, артиллерия Азербайджана продолжала работать по Степанакерту, предположительно, намереваясь вывести из строя пункты управления войсками армии Нагорного Карабаха.

This is Stepanakert following the shelling on October 2. At this very moment, the #Azerbaijan is shelling the capital of #Artsakh yet again, targeting civilian infrastructures

На данный момент Азербайджан вновь обстреливает столицу Арцаха#ArtsakhStrong#NKpeace pic.twitter.com/TJ4JemFlvp — Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) October 3, 2020

Ответный огонь также наносился – армянская артиллерия наносила удары по районам Тертера и Горадиза. Кроме этого, средствам ПВО Армии обороны НКР удалось сбить очередной вертолет противника.

Armenian artillery units destroy the positions of #Azerbajian

Армянские артиллеристы уничтожают позиции противника#ArtsakhStrong pic.twitter.com/tHYn6ajigC — Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) October 3, 2020

В целом, план наступательной операции Азербайджана остался прежним: продвинуться на максимальную глубину боевых порядков АО НКР на севере и юге, тем самым взять непризнанную республику в кольцо и отрезать от основных маршрутов снабжения.

Очередные поводы для Армении обратится в ОДКБ

Не прекращают поступать сообщения с армянской стороны о применении турецкого вооружения непосредственно по территории Армении, которые можно было бы зачесть в качестве повода Еревану обратиться в ОДКБ. 3 октября, согласно опубликованной фотографии, возле села Кут (неподалеку от Варданиса, Армения) упал снаряд от турецкого 122-мм РСЗО «Сакарья», которые, впрочем, имеются на вооружении ВС Азербайджана.

Рубрика «сирийские боевики»

Продолжаем отслеживать путешествия сирийских боевиков по Азербайджану. Согласно новому видео, вброшенному в интернете, на сей раз они снова отметились в приграничном азербайджанском городе Горадиз, который находится в 6 км от линии соприкосновения сторон.

Кроме того, оппозиционный сирийский канал «Саракиб Ньюз» утверждает, что в боях в Нагорном Карабахе убито 13 боевиков «Дивизии Аль-Хамза», входящей в состав «Сирийской национальной армии».

Однако, как ни крути, сотен и тысяч турецких наемников и сирийских боевиков обнаружить пока так и не удалось.

О втягивании в конфликт Ирана

Случаи с падением сбитого вертолета и попаданием снарядов от РСЗО по жилым домам на иранской территории не остались без ответа со стороны Исламской Республики.

В своем заявлении официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал недопустимым стрельбу по своей территории сторонами конфликта в Карабахе и сделал предупреждение, чтобы все стороны проявляли необходимую осторожность в этом отношении. Это означает, что фактически Иран намеревается развернуть возле границы свои собственные войска, чтобы быть в готовности нанести ответный удар. Очевидно, что это также и очередная предпосылка к расширению масштабов конфликта и превращения его в региональную войну.

«Мы заявляем, что любого рода атаки по нашей территории участниками конфликта неприемлемы, и делаем серьезное предупреждение, чтобы все стороны проявляли необходимую осторожность в этом отношении», - сказал Хатибзаде. — ???????????????????????????????????? (@iammariamik) October 3, 2020

Роль Грузии в нагорно-карабахском конфликте

Тесное военное взаимодействие Анкары и Баку, о котором часто говорит Реджеп Эрдоган, безусловно, построено и на постоянных поставках в Азербайджан вооружения и военной техники турецкого военно-промышленного комплекса. Это, соответственно, порождает вопрос о транзите грузов, маршрут которого приходится на территорию Грузии. Тбилиси в этом вопросе старается поддерживать нейтралитет, в связи с чем правительство страны приняло решение ввести запрет на выдачу разрешений на транспортировку грузов военного назначения в Армению и Азербайджан из-за возобновления военных действий в зоне непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

От решения данного вопроса во многом будет зависеть обеспечение ВС Азербайджана ударными беспилотниками и высокоточными боеприпасами, которые обеспечивают огневое поражение большей части армянских объектов.

Правительство Грузии временно приостановило военные поставки в Армению и Азербайджан, проинформировав обе стороны https://t.co/NrW1EPIUeJ pic.twitter.com/mugWNgex6E — RadioNOR (@RadioNOR1) October 3, 2020

Политика

Политические усилия по урегулированию конфликта по-прежнему лежат в плоскости работы Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей в составе США, Франции и России. Эммануэль Макрон развернул наиболее бурную деятельность и стремится вынудить стороны на объявление хоть какого-то перемирия.

3 октября он позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и призвал его к переговорам по Нагорному Карабаху, однако результатов не достиг.

Алиев никуда не звонит. Звонят ему. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня и переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе. https://t.co/DXkWxVOfaX — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) October 3, 2020

При этом, в своем интервью Al Jazeera TV президент Азербайджана заявил, что Россия, США, Франция должны продолжить совместную работу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, при условии сохранения ими нейтралитета.

В свою очередь, в интервью тому же Al Jazeera TV Никол Пашинян объявил, что Ереван готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Не исключено, что какие-то решения по Азербайджану могут быть приняты после 7 октября, когда в Брюсселе состоится обсуждение данного вопроса в ходе очередной сессии Европарламента.

Европарламент 7 октября обсудит конфликт в Нагорном Карабахеhttps://t.co/zphMtqrmji pic.twitter.com/OoTOa4Ul7Y — Москва-Баку (@Moscow_Baku_) October 1, 2020

Таким образом, 3 октября Азербайджан продолжил проведение наступательной операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, при этом начал использовать свои резервы. Армянской стороне в большей степени наступление удалось сдержать, местами предпринимая попытки контратаковать. Однако становится все более очевидным, что стороны конфликта становятся ближе к исчерпыванию своих ресурсов, а значит не за горами и первые результаты дипломатических усилий.

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