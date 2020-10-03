Азербайджан применяет в Карабахе израильские ракеты LORA

Ереван, 3 октября. Вооруженные силы Азербайджана применяют в зоне карабахского конфликта баллистические ракеты LORA израильского происхождения. Об этом в субботу сообщило издание «ПолитРоссия» со ссылкой на Министерство обороны Армении.

По данным военного ведомства, именно с применением данных ракет ранее была совершена атака гражданских объектов в столице Нагорно-Карабахской Республики, городе Степанакерте.

Известно, что оперативно-тактический комплекс LORA был разработан израильской компанией IAI. Имеются комплексы как наземного, так и морского базирования. Данное вооружение рассчитано на уничтожение инфраструктуры — электростанций, узлов связи, а также батарей ПВО в глубине территории противника.

Оперативный тактический ракетный комплекс имеет одноступенчатую твердотельную баллистическую ракету. После успешных испытаний Израиль предлагал данные системы Индии и Турции, однако интереса в приобретении LORA никто не проявил.

Накануне азербайджанские вооруженные силы обстреляли столицу НКР. По информации вооруженных сил страны, на северо-восточном направлении линии соприкосновения были уничтожены самолет и беспилотник Вооруженных сил Азербайджана.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В настоящее время в регионе идут активные боестолкновения между армянскими и азербайджанскими военными. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.