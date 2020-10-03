Армия Азербайджана заняла семь сел в Нагорном Карабахе

Баку, 3 октября. В субботу Вооруженные силы Азербайджана заняли позиции в семи селах, расположенных на линии соприкосновения в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев в Twitter.

«Сегодня азербайджанская армия освободила села Талыш в Тертерском, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шяйбяй, Гуйчаг в Джабраильском и Ашагы Абдульрахманлы в Физулинском районах Азербайджана», — написал он.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook заявила, что на территории страны был сбит вертолет ВС Азербайджана. По официальным данным, техника была уничтожена системой ПВО.