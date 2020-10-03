Журналисты в США сообщили, что здоровье Трампа вызывает беспокойство

Вашингтон, 3 октября. Последние сутки показатели здоровья президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусной инфекцией, внушают большое беспокойство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с состоянием главы Белого дома.

«Последующие 48 часов будут критически важны с точки зрения его лечения. Мы еще пока не стоим на четком пути к полному выздоровлению», — говорится в сообщении.

При этом данная информация расходится с официальными заявлениями властей, которые ранее сообщали о том, что Трамп чувствует себя хорошо, дышит без дополнительного кислорода, а температура его тела не повышается уже сутки. Также врачи отмечали, что у президента США сохранялась усталость и небольшой кашель.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом 2 октября. Также в тот день стало известно, что заразилась и советница президента США Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа в поездке на дебаты в Кливленд, а также была с американским лидером на митинге в Миннесоте.