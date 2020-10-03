Террористы обстреляли населенные пункты в сирийском Алеппо и Идлибе

Дамаск, 3 октября. Несколько населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб в Сирии оказались обстреляны террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (организация, запрещенная на территории РФ). Об этом в субботу сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

«Зафиксировано два обстрела населенных пунктов Руайха в провинции Идлиб и Эрназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за стуки обстрелов со стороны бандформирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. При этом российскими военными было продолжено патрулирование в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.