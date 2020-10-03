Сенатор Пушков раскритиковал политику Горбачева

Москва, 3 октября. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал политику бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик считает, воссоединение Германии ни что иное, как поглощение ГДР со стороны ФРГ. По мнению Пушкова, это событие можно считать еще одним доказательством провальной политики Горбачева на германском направлении. Пушков назвал действия экс-президента СССР «курсом на упреждающие поступки». Как отметил Пушков, такую политику продолжил придерживаться и президент РФ Борис Ельцин.

«Подобные действия всегда будут трактоваться, как слабость и никогда не подтолкнут оппонента на встречные уступки, а помнить их будут столько, сколько в этом будет необходимость», — написал Алексей Пушков.

Также политик отметил, что за сделанные шаги навстречу уже никто платить не станет.

Годовщиной объединения Германии считается 3 октября. В 1990 году в этот день ГДР и Западный Берлин стали частью ФРГ. Юридической платформой для этого стал Договор об окончательном урегулировании отношений с Германией. Этот документ также был известен под еще одним названием — «Два плюс четыре», в честь подписавших его государств: ГДР, ФРГ и СССР, США, Великобритания, Франция. Ранее ФАН писал о том, что Пушков назвал последствия «геополитической капитуляции» Горбачева.