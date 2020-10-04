Волонтеры продолжают оказывать помощь жителям Степанакерта

Степанакерт, 4 октября. Армянский народ демонстрирует миру максимальную сплоченность в эти трудные дни. Волонтеры собирают помощь с разных уголков Армении и не только. Со всего мира приходят гуманитарные грузы в пользу тех граждан Арцаха, кто был вынужден покинуть свои дома из-за развернувшихся агрессивных военных действий на их родине. Об этом сообщает собственный корреспондент ФАН.

Откликаются как отдельные граждане, так и бизнес-структуры, крупные и мелкие – все неравнодушные к большой беде. Сегодня волонтер Елена Шуваева-Петросян организовала доставку помощи семьям из русской общины Арцаха. Женщины и дети семьи Гаспарян поблагодарили волонтеров за отзывчивость. Добровольцы доставили семье продукты питания и детские вещи. К слову, это не разовая акция. Волонтеры обязуются помогать таким семьям всем, чем нужно и приходить по первому зову.

«К нам обратилась русская община Степанакерта — русские женщины, жены армянских военных, которые сейчас находятся на фронте. Женщины с детьми приехали в Ереван, почти у каждой по 3, 4, 5 детей. Все они здесь нуждаются в размещении, очень многие семьи любезно предоставили свои квартиры, свои дома. Это настолько естественно человеку быть отзывчивым. Отзывчивым к чужому положению, к чужому горю. И то, что сейчас происходит, это со всеми нами происходит. Мы тоже вместе переживаем», — рассказала волонтер Елена Шуваева-Петросян.