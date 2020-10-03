Власти РФ усложнили жизнь курящим россиянам

Москва, 3 октября. В России принят ряд законов, осложняющих жизнь курильщикам. Об этом сообщает ФедералПресс.

В 2021 году на 20% вырастет ставка акциза на табак. По мнению экспертов, эта мера, с одной стороны, правильная, поскольку курильщики должны платить за создание неблагоприятной санитарной обстановки. С другой стороны — повышение налогов неизбежно приведет к увеличению количества нелегальных табачных изделий на российском рынке.

Также в июле в Госдуме был принят закон, который приравнивает кальяны к сигаретам. Это может привести к закрытию кальянных. По мнению экспертов, такое решение властей логично, поскольку вред от кальяна сравним с аналогичным от сигарет.

Кальянные, по мнению экспертов, следует перенести в специализированные места и оградить некурящих людей от дыма.

По поводу недавнего приравнивания к сигаретам вейпов и электронных сигарет у ученые не могут прийти к единому мнению. Они считают, что такие приспособления, безусловно, вредны. Однако их влияние на организм человека следует изучить более досконально.