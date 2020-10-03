Марьяна Спивак поделилась откровенными фото в пруду

Москва, 3 октября. Актриса Марьяна Спивак выложила в Instagram откровенные, но при этом достаточно утонченные снимки из пруда. В воде знаменитость была запечатлена в образе русалки или нимфы.

Представители российского шоу-бизнеса нередко показывают снимки своего обнаженного тела общественности, однако совсем немного публикаций действительно имеют художественную ценность. Что же касается новых фотографий Спивак, то они действительно могут считаться искусством. Мастерство фотографа и подобранный образ сделали снимки актрисы крайне выразительными.

Многочисленные поклонники актрисы восхитились кадрами и оставили множество лестных комментариев. Кроме того, публикация набрала более тысячи «лайков».

«Богиня!», «Такая высокая и голая», «Красавица», — писали фанаты.

Некоторые пользователи обратили внимание на худобу актрисы. Особо наблюдательный фанат отметил, что в недавнем фильме она была «полненькой».

Среди всех звезд, любящих порадовать фанатов откровенными фотографиями, выделяется Анастасия Самбурская. Как сообщалось ранее, актриса лишила поклонников сна снимками в кружевном белье.