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Ереван готов обсудить введение российских миротворцев в Карабах

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Ереван готов обсудить введение российских миротворцев в Карабах

Москва, 3 октября. Правительство Армении готово обсудить в рамках Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) введение на территорию Нагорно-Карабахской Республики российских миротворцев. Об этом в субботу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Соответствующее заявление глава правительства сделал в интервью телеканалу Al Jazeera. Журналисты спросили политика, хотел бы он видеть российских военных на территории Карабаха или нет.

«Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ», — ответил Пашинян.

До этого премьер-министр Армении выступил с заявлением, в котором назвал условия стабилизации ситуации в Карабахе. По словам Пашиняна, переговоры об урегулировании возможны только в случае приостановления военных действий со стороны Азербайджана. При этом было отмечено, что «в нынешней ситуации широкомасштабной агрессии <...> народ Нагорного Карабаха не отступит».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Войска двух государств начали кровопролитные бои. Азербайджанские силы наносят удары по Нагорному Карабаху. Проблему территориальной принадлежности не могут решить более 30 лет.

Ереван готов обсудить введение российских миротворцев в Карабах

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