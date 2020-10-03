Ереван готов обсудить введение российских миротворцев в Карабах

Москва, 3 октября. Правительство Армении готово обсудить в рамках Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) введение на территорию Нагорно-Карабахской Республики российских миротворцев. Об этом в субботу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Соответствующее заявление глава правительства сделал в интервью телеканалу Al Jazeera. Журналисты спросили политика, хотел бы он видеть российских военных на территории Карабаха или нет.

«Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ», — ответил Пашинян.

До этого премьер-министр Армении выступил с заявлением, в котором назвал условия стабилизации ситуации в Карабахе. По словам Пашиняна, переговоры об урегулировании возможны только в случае приостановления военных действий со стороны Азербайджана. При этом было отмечено, что «в нынешней ситуации широкомасштабной агрессии <...> народ Нагорного Карабаха не отступит».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Войска двух государств начали кровопролитные бои. Азербайджанские силы наносят удары по Нагорному Карабаху. Проблему территориальной принадлежности не могут решить более 30 лет.