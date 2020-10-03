Капитан Дандыкин объяснил, как Эстония может закрыть для РФ Финский залив

Финский залив — один из важнейших «регионов» для России, ее «окно» в Атлантический океан. Об этом в интервью ФАН заявил капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее ряд СМИ написал о намерении властей Эстонии перекрыть российским кораблям проход через акваторию Финского залива. Причем речь идет не только о военных кораблях и подлодках, но и о торговых и транспортных судах сугубо гражданского применения. Ожидается, что к блокаде может присоединиться и Польша, в рамках совместных действий НАТО.

«С точки зрения здравого смысла все эти заявления являются бредом сивой кобылы, — заявил Дандыкин. — Конечно же, Финский залив можно перекрыть и противолодочными сетями, и минами, ведь он мелководен и не так уж и широк. Так, кстати, поступали немецко-фашистские захватчики, гитлеровцы, вместе со своими союзниками-финнами во время Великой Отечественной войны. Наш Балтийский флот остался тогда в Ленинграде — и наши подводные лодки героически погибали, преодолевая все установленные на их пути препятствия».

Капитан 1-го ранга запаса выразил недоумение по поводу того, как и на каком основании Эстония вместе со своими союзниками перекроет доступ в Балтийское море российским кораблям. Особенно его возмутило упоминание в этой связи гражданских судов.

«Это уже какой-то государственный терроризм, — поделился своим мнением эксперт. — И попрание всех правил международного плавания!»

Собеседник ФАН предположил, что Эстония просто очень хочет стать «великой морской державой», и напомнил, что она уже предпринимала такие попытки непосредственно перед Второй мировой войной.

«Думаю, причина таких заявлений чисто политическая, — считает Дандыкин. — И связана она с тем, что переориентация грузовых потоков в регионе сейчас идет с прибалтийских портов на наши, расположенные в Ленинградской области (Усть-Луга, например). Чего стоят только намерения Белоруссии! А это, извините меня, «копейка», которая Эстонии бы не помешала. Уж слишком сыто они привыкли жить, а дотации Евросоюза в связи с пандемией коронавируса начинают понемногу иссякать».

Теперь же, продолжил капитан 1-го ранга запаса, Таллин желает залезть в новый «кошелек», рассчитывая на то, что русофобская риторика позволит ему вызвать на себя «золотой дождь» из субсидий НАТО.