Москва, 3 октября. Российские серфингисты получили ожоги роговицы глаз на Камчатке. Об этом сообщает Kp.ru.

Камчатка — одно из немногих мест в России, где серфингисты могут тренироваться. С 2016 года серфинг — олимпийский вид спорта. Помимо любителей сюда приехали оттачивать свое мастерство и профессиональные спортсмены Дмитрий Ильясов и Майи Рудик. Сейчас участники сборной России по серфингу спешат в Москву на лечение.

«Я здесь с 22 сентября, жила в серфлагере на Халатырском пляже. В воду впервые вошла 23 сентября. Причем ребята говорили, что у многих какие-то проблемы с глазами после океана. Но почему-то мы были уверены, что дело в палящем солнце», — вспоминает Майи Рудик.

Спортсменка имеет большой опыт тренировок на Бали и знает, как вести себя в условиях палящего солнца. Поэтому решила войти в воду рано утром, когда еще солнце не взошло. Однако, через 20 минут девушка отметила сильную резь в глазах, по ее словам, даже появилась пелена. Тогда спортсменка сразу поняла, что дело не в солнце. А на суше у нее даже начало двоиться в глазах. Но в больницу девушка обращаться не спешила.

«Если честно, тогда никто не осознавал, насколько ситуация серьезна. Мы подумали, что это может быть какая-то ядовитая водоросль или медуза. Ехать в больницу не хотелось еще и из-за этой ситуации с коронавирусом», — рассказывает девушка.

На следующий день спортсменка почувствовала себя лучше и пошла в воду, но ситуация повторилась. Как вспоминает Майи, у некоторых серферов, кто плавал в воде, поднялась температура и была сильная рвота.

Первыми забили тревогу именно спортсмены, они обратились через соцсети к ведомствам. Администрация края отреагировала очень быстро, были взяты пробы воды, которые показали, что содержание нефтепродуктов в воде превысило норму в четыре раза, а фенола — в два с половиной раза.

В федерации серфинга готовы оказать спортсменам содействие в решение медицинских и юридических вопросов, если это будет необходимо.