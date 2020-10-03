Депутат Гемпель назвал бредом заявление Волкера о Крыме

Москва, 3 октября. Депутат парламента Крыма Юрий Гемпель назвал бредом недавнее заявление американского политика Курта Волкера. Ранее этот деятель представлял интересы США на Украине, пишет РИА Новости.

Напомним, что Волкер предложил подумать над мерами, которые бы сделали невозможным для России использование полуострова, включая севастопольский порт. Американский политик подчеркнул, что этому может способствовать неукоснительное соблюдение антироссийских санкций.

Крымский парламентарий уверен, что предложенное Волкером нереально к выполнению.

«Все это бред, который не имеет ни малейшего шанса к воплощению. Пусть Волкер приезжает в Крым и сам в этом убедится», — подчеркнул депутат.

Парламентарий обратил внимание Вашингтона на тот факт, что с окрепшей Россией теперь придется считаться.

Юрий Гемпель рекомендовал Киеву хорошенько присмотреться к предложениям, которые исходят от западных политиков. Украине следует учитывать ответные шаги со стороны России.

Парламентарий добавил, что украинским властям пора осознать, что Крым воссоединился с Россией. Вместо каких-то ультиматумов куда логичнее развивать взаимовыгодное сотрудничество без участия «безбашенных» посредников.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума. Народное волеизъявление проходило после государственного переворота на Украине. За воссоединение проголосовали более 95% процентов жителей полуострова. Демократическая процедура прошла в рамках норм международного права и Устава ООН. Россия неоднократно указывала на данный факт. Киев до сих пор отказывается признать итоги референдума. Между тем российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос с Крымом решен навсегда, никаких пересмотров не будет.