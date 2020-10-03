Российские космонавты рассказали, что готовятся пить воду из урины

Москва, 3 октября. Российские астронавты на борту Международной космической станции вернулись к эксперименту «Сепарация». В рамках него отрабатывается технология, которая позволяет перерабатывать урину в питьевую воду. Об этом рассказал российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС.

«Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую», — написал он в субботу в своем Twitter.

Позже он добавил, что эту воду космонавты собираются пить уже сегодня вечером. Данная технология позволяет сократить объемы доставки питьевой воды на космический борт. Подобная система также действует в американском сегменте станции.

Напомним, до этого на международной космической станции за последние месяцы в пять раз возросла скорость утечки воздуха. Темп возрос до 540 граммов в сутки, в сентябре — до 1,4 килограмма в сутки. В августе экипаж закрыл люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность. Обитатели станции были изолированы в российском сегменте четыре дня, но место утечки не нашли.