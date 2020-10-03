Садальский рассказал о подозрительных моментах незадолго до смерти Шукшина

Москва, 3 октября. Актер Станислав Садальский в честь годовщины со дня смерти известного артиста Василия Шукшина на странице в ЖЖ привел свидетельства его коллег, обративших внимание на некоторые подозрительные моменты. По их мнению, возможно, что артист умер не сам.

Советский актер ушел из жизни в ночь на 2 октября 1974 года. В заключении о смерти Шукшина сказано, что он скончался от сердечной недостаточности, однако это утверждение вызывает некоторые сомнения. Дело в том, что за месяц до кончины актер прошел обследование кардиолога. Кардиограмма показала, что знаменитость абсолютно здоров.

По мнению Юрия Никулина, незадолго до неожиданной кончины Шукшин вел себя достаточно странно. На пачке сигарет актер изобразил пейзаж, а затем заявил коллеге, что рисует похороны.

Достаточно интересные сведения сообщил и актер Александр Панкратов-Черный. Он сомневается, что причиной смерти кинозвезды стал приступ, ведь Шукшин разговаривал с Георгием Бурковым за 15 минут до смерти. Артист хорошо себя чувствовал и был весьма жизнерадостным, а затем сказал, что пойдет в кабину.

Бурков заметил, что после смерти чувствовался запах корицы. Подобный аромат характерен для «инфарктного» газа. Кроме того, по каюте были раскиданы рукописи, а погибший находился в достаточно странной позе.

Добавим, что недавно из жизни ушел еще один яркий представитель отечественной эстрады, Александр Кальянов. Музыкант Юрий Лоза рассказал, что стало причиной смерти.