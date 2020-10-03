Эксперт предостерег Польшу и Эстонию от блокады Финского залива

Таллин, 3 октября. Эстония может нанести вред своей экономике, а также другим государствам-единомышленников, если попытается перекрыть Финский залив для прохода российских судов. Незавидное возможное будущее прибалтийской страны обрисовал эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, что в Эстонии, по данным экспертов, подумывают над тем, чтобы заблокировать Финский залив для прохода российских кораблей и гражданских судов. Неудивительно, что такое намерение Таллина нашло поддержку в Польше.

Михаил Беляев подчеркнул, что эстонская экономика находится в неразвитом состоянии. Трудно рассчитать, чем закончится реальная попытка заблокировать залив.

«Вероятнее всего именно по этой причине любой экономический недочет для страны окажет болезненное и негативно влияние. Из-за того, что Эстония не способна развивать свою экономику, она старается отличиться на политическом поприще и делает столь громкие заявления», — прокомментировал эксперт.

Михаил Беляев обратил внимание, что если Таллин и Варшава предпримут попытку блокады, то им стоит помнить, что таким образом будет затронута реализация нескольких международных соглашений, которые подписывались при участии не только этих двух государств.

По мнению эксперта, на фоне существующих в мире сложностей Польша и Эстония только усугубляют противоречия. Возможная блокада автоматически пойдет во вред торговым связям и сами инициаторам, учитывая осложнения в торговле и логистике

Беляев отметил, что торговые связи еще сохранились между РФ и Польшей. Разрыв партнерства, особенно в ситуации с пандемией, негативно отразится на Варшаве.