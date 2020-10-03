Врач рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Трампа

Вашингтон, 3 октября. Врач американского лидера Шон Конли, заявил, что заболевший коронавирусом Дональд Трамп чувствует себя хорошо. По мнению наблюдающих за ним медиков, здоровье первого лица государства улучшилось, пишет ТАСС.

Как заявил Конли, медперсонал фиксирует прогресс в излечении глава Штатов. Президент уже не страдает от проблем с дыханием. Кроме того, у него снизилась температура.

Сам Трамп заявил врачам, что его самочувствие настолько хорошее, что он готов покинуть больницу.

Медик отметил, что президенту прописан курс приема противовирусного препарата «Ремдесивир».

Что касается сроков выписки, то Конли не стал их называть. Также он отказался комментировать состояние легких главы государства.