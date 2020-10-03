Москва, 3 октября. Обливший фекалиями Пашаева мужчина пропал. Об этом сообщил отец активиста, передает «Пятый канал».

Илья, так зовут дерзкого смельчака, насолившего бывшему адвокату Михаила Ефремова Эльману Пашаеву, не выходит на связь с родственниками. По словам отца, такое с его сыном впервые. Также мужчина добавил, что его Ильи нет дома уже три дня, при этом он ничего не рассказывал близким о случившемся происшествии.

«Я не знаю, мы его не видели. Я честно говорю, что его нет, он пропал. Говорит, что у него все нормально. Объясняет, что временно должен скрыться. Неизвестно, чем все это закончится», — сказал отец Ильи.

На вопрос, прячется ли его ребенок, мужчина ответил, что скорее всего да. Молодые люди, в компании которых в день происшествия был Илья, не сидят сложа руки, им ситуация представляется по-другому. После видеообращения они создали Telegram-канал и заявили, что готовы сами идти в полицию и писать заявление на оскандалившегося правозащитника Пашаева.

«Нас поддерживают добрые журналисты, а по совету хорошего адвоката мы идем писать заявление на «фекального» Пашаева за побои, помои, за кражу документов, кошелька с деньгами и публичную угрозу здоровью и жизни», — рассказали друзья Ильи.

Ранее ФАН опубликовал видео схватки Пашаева с облившим его фекалиями активистом. Личность 22-летнего молодого человека установлена, однако его еще не задержали. Происшествие случилось 1 октября, когда адвокат готовился к интервью на одном из федеральных каналов. Активист облил помоями Пашаева возле здания, где находилась студия канала. Адвокат погнался за активистом и повалил его на землю.