Эксперт рассказал, как коронавирус повлияет на новогодние каникулы россиян

Москва, 3 октября. Из-за пандемии коронавируса в новогодние каникулы среди россиян будут популярны горнолыжные курорты на Красной поляне и Эльбрусе. Об этом сообщает с URA.Ru со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

Эксперт считает, что пандемия коронавирусной инфекции вряд ли даст россиянам возможность отравиться за границу в первые дни нового года. Поэтому будет популярен внутренний туризм. По мнению Юрия Барзыкина, часть россиян традиционно отправится на черноморское побережье. Также спросом будет пользоваться горнолыжный туризм на Красной Поляне и Эльбрусе.

Кроме этого, по словам эксперта, в новогодние каникулы россияне предпочитают поездки на Байкал, в Бурятию, по Золотому кольцу и в Санкт-Петербург.



Ожидается, что зимой у отечественного туризма будет скачок популярности. Как заметил Барзыкин, в том числе и благодаря госпрограмме кешбэка за внутренние туры.

«Перспективы путешествий за границу пока остаются туманными, поскольку динамика заболеваемости коронавирусом остается нестабильной», — добавил специалист.

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