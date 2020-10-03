Москва, 3 октября. Ученые выявили новое опасное последствие коронавируса. Об этом сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Американские исследователи обнаружили острый воспалительный синдром у взрослых, который ранее диагностировали только у детей и связывали его с новой коронавирусной инфекцией.

«У выздоровевших взрослых от COVID-19 может проявиться MIS-A. Это воспалительный синдром, который является тяжелым осложнением коронавирусной инфекции среди детей и подростков. У заболевших без острых респираторных заболеваний, проявлялись проблемы с сердцем и пищеварительной системой — аритмия и боли в животе», — отмечают ученые.

Исследователи подробно изучили 16 случаев в США и Британии у пациентов в возрасте от 21 до 50 лет. У всех была диагностирована аритмия, 12 человек были с повышенной температурой, у восьми — респираторные симптомы. В результате обследования, десять пациентов были доставлены в реанимацию, двоих спасти не удалось.

Выяснить, сколько именно времени проходит между заражением коронавирусом и проявлением MIS-A, ученым также пока не удалось. На сегодняшний день невозможно утверждать, является ли этот симптом тяжелой формой COVID-19 или это часть «постинфекционного процесса». Эксперты отмечают, что у пациентов с типичными симптомами коронавируса проявления MIS-A отмечались через две-пять недель.

По последним данным, с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в мире заразились более 34 миллионов человек. Свыше миллиона погибли.