Нью-Йорк, 3 октября. Журналист Владимир Познер прокомментировал появление в районе Манхэттена агитационного русофобского плаката, установленного на средства Демократической партии. По мнению телеведущего, это достаточно опасный ход, сказано на сайте Россотрудничества.

Ранее в самом центре Нью-Йорка появился достаточно спорный баннер, привлекший внимание общественности. На нем была надпись: «Голосуй! Потому что уроки русского языка стоят дорого». Познер считает, что таким образом Демократическая партия подогревает русофобию, которую она усердно взращивала после предыдущих выборов.

В 2016 году представитель «демократов» Хиллари Клинтон неожиданно для всех проиграла президентские выборы, и должность главы государства занял Дональд Трамп. Тогда ее сторонники начали говорить о том, что победа была одержана нечестным путем, а Москва вмешалась в ход выборов.

Доказать заявления о вмешательстве русских в выборы оппоненты избранного президента США так и не смогли, однако теперь они готовы «разыграть карту» еще раз. В том случае, если Трамп снова победит, то «демократы» в очередной раз заявят о нечестности выборов и будут требовать введения новых санкций против России. Если же они одержат победу, то будет сказано, что это произошло, несмотря на «вмешательство» Москвы.

«Нужно русских наказать, чтобы они понимали, что вмешиваться в дела Соединенных Штатов мы никому не позволим», — изобразил Познер риторику демократов.

Попытка сыграть на русофобии населения в любом случае приведет к осложнению международных отношений. Журналист считает, что это довольно опасный путь.