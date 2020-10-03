Подросток надругался над флагом Украины на территории детсада в Харькове

Харьков, 3 октября. Сотрудники полиции в Харькове расследуют уголовное дело в отношении 14-летнего подростка. Парень надругался над национальным флагом Украины, сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел вечером 2 октября. Подросток проник на территорию детского сада и сорвал украинский флаг. Судя по фотографии, государственный символ вызвал у него агрессию. На кадре, опубликованном полицией, видно, что флаг после действий подростка стал грязным, на нем большие дырки. Он стал похож на тряпку.

На место происшествия были вызваны харьковские полицейские, которые задержали юношу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, зачем 14-летний граждан надругался над флагом. За совершенное преступление ему грозит штраф в размере 850 гривен или арест на полгода. Самой жесткой санкцией может быть трехлетнее тюремное заключение.