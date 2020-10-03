Самая красивая в мире стюардесса восхитила фанатов откровенным фото

Москва, 3 октября. Бортпроводница авиакомпании Air Asia Майбел Гуо, которую пользователи Сети окрестили самой красивой стюардессой в мире, порадовала подписчиков откровенным фото из бассейна. Девушка опубликовала снимок в своем Instagram.

На фото Майбел позирует в бассейне одного из отелей. На ней слитный купальник светло-голубого цвета со шнуровкой в центре. Девушка также выложила видео, на котором она в замедленной съемке поднимает голову из воды и закидывает ее назад.

«Спутанные волосы, страстное сердце», — гласит подпись к фото.

Публикация получила молниеносный отклик от поклонников стюардессы. Откровенный снимок и потрясающая фигура девушки никого не оставили равнодушным. И мужчины, и женщины восхищались ее красотой в равной степени.

«Я не устану говорить, что вы самая красивая женщина. Меня завораживает то, что вы делаете, мне нравится ваше обаяние, изысканность и нежность», — заявил пользователь asusto228. «Ты гламурная и элегантная, а еще очень красивая», — сообщил oscarjavierf.

Стоит напомнить, что в 2018 году широкую известность Майбел Гуо принесла публикация в соцсетях фотографии, на которой она в красной униформе бортпроводницы разносит чипсы по салону лайнера. Фото стало вирусным, а девушка приобрела народное звание самой красивой стюардессы в мире.

Отметим, что днем ранее российская стюардесса Алена Глухова, входящая в топ самых красивых бортпроводниц мира, также порадовала подписчиков своего Instagram пикантными снимками.