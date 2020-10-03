Семья ветерана ВОВ оскорблена «помощью» чиновников в Ленобласти

После скандала в соцсетях и возбуждения уголовного дела на чиновников в Лодейнопольском районе Ленобласти, в разгар предвыборной гонки губернатор 47 региона Александр Дрозденко лично поручил решить вопрос с квартирой для ветерана Великой Отечественной войны, проживающей в неблагополучных условиях. Жилье, приобретенное таинственным спонсором, семья участницы боевых действий расценила как насмешку. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Война и мир

Коренная жительница Лодейнопольского района Ленобласти Александра Федоровна Иванова — ветеран Великой Отечественной войны и инвалид 2-й группы. В 16 лет она отправилась на фронт добровольцем: работала на полевой кухне и дошла от Финляндии до Чехии сначала с 7-й армией РККА, затем — с 9-й гвардейской. По родной земле через Румынию и Австрию они шли за передовой, кормили солдат и офицеров.

«Дожимали их (фашистские войска. – Прим. ФАН) в Чехословакии, — вспоминает Александра Федоровна. — Мы работали в столовой. Тяжело было. Жили в сараях. Приходилось и от бомбежки убегать не раз. Когда ехали на машинах с кухней, вдоль дорог мертвые солдаты лежали, много их было… Их же только после войны стали подбирать в братские могилы. В ночь перед 9 мая девочка с нашей столовой от кого-то узнала, что в 9 утра война закончится. Еле дождались утра, не верилось. Мы были в сарае, когда объявили об этом, выбежали…. Что было! Солдаты нас всех расцеловали, все обнимали друг друга».

Когда в 1947 году Александра Иванова вернулась домой, она узнала, что война унесла многих ее близких. Никакой специальности не было, и более 40 лет женщина работала на лесозаготовках. Брак не сложился, в одиночку растила дочь. Всю жизнь тяжело и много трудилась на благо своей страны.

Сейчас, как и всем участникам боевых действий Великой Отечественной войны, в соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина, Александре Федоровне полагается собственное отремонтированное жилье. Но вплоть до недавнего времени она проживала в деревянном доме, где сквозило изо всех щелей: дымоход разваливался, пол просел, а за водой приходилось ходить на речку, потому что даже колодца на участке не было. Тем не менее местные власти отказывались признавать жилье Александры Федоровны аварийным.

Аргументы и факты

Семья ветерана боролась за ее право на комфортный быт много лет. В начале весны 2020 года, объявленного Годом памяти и славы, дочь Александры Федоровны Ольга Дармель обратилась за помощью к общественникам — в МООЗПП «Гражданский патруль». В соцсетях разразился скандал, в надзорные органы полетели запросы. В качестве реакции со страниц ряда региональных СМИ, в частности принадлежащего правительству Ленобласти ресурса, на Дармель полились потоки грязи. Женщину обвинили в том, что жилищным вопросом матери она занимается исключительно из корыстных целей.

В мае 2020 года областной следком возбудил на чиновников Лодейнопольского района уголовное дело. Выступил по этому поводу и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, заявив, что лично проследит за выделением жилья Александре Федоровне.

Уголовное дело закрыли, но квартиру Ивановой действительно приобрели — не за счет бюджета, а благодаря «спонсорской помощи». По некоторым данным, куплена эта квартира по цене выше рыночной у родственницы бывшей главы поселения. Состояние нового жилья оказалось таким, что дочка ветерана уверена — это не помощь, а месть за медийный шум.

«У нас мужчины не было, чтобы проверить, сами недопонимали, нас привели, мы и остались, — рассказала ФАН Александра Федоровна. — С газовой плиты было что-то снято, мы чуть на воздух не взлетели, газовщики пришли и запретили ее включать. Плиту пришлось покупать новую. А та плита у нас так и стоит в прихожей. Все краны текли. А мы не сообразили поглядеть заранее».

Неисправной газовой плитой проблемы квартиры не ограничивались. Пол в помещениях прогибается и скрипит, балконные рамы прогнили, раковина на кухне была разбита, обои со стен и потолков, а также плитка на кухне отваливалась, балкон был завален хламом, а розетки — вырваны из стен. Дополнительным «бонусом» стала соседка по подъезду с психическими отклонениями. Несколько дней назад она устроила всему дому «веселую» ночь, с криками угрожая взорвать себя и соседей.

Тайна спонсора

Выяснить, кто именно финансировал покупку квартиры для ветерана на момент публикации материала не удалось. Известно лишь, что жилье было приобретено за 1.2 млн рублей.

«Когда я увидела квартиру, сказала, что не повезу туда маму, — вспоминает Дармель. — До этого от губернатора предлагали другую, но она якобы «ушла». Второй раз — то же самое. И в конце концов нам предложили эту. Это была квартира родственницы Анжелы Лопиновой, бывшей главы администрации. Потом мы узнали, что она продавалась за 800 тысяч рублей, а куплена за 1.2 млн. Нам сказали, это единственный шанс, других квартир нет и в ближайшее время не будет. Только подпишите, а с ремонтом поможем».

После переезда Ольга с дочкой сами выравнивали стены, заказывали натяжной потолок. Заменили битые раковины, разобрали балкон, заваленный хламом.

«Как только подписали договор — все, забыли о нас, — утверждает Дармель. — В первый же день при попытке включить титан, от него отлетела крышка. И от него било током! Глава администрации заставила бывшую собственницу заменить титан. А после того, как мы обратились в прокуратуру, собственница перевела мне 70 тысяч рублей. Но разве на них доделаешь такой ремонт? Я совершенно выдохлась, больше не осталось ни сил, ни средств».

По словам главы Алеховщинского сельского поселения Натальи Кузнецовой, вопрос с квартирой для ветерана решался на уровне правительства региона. Почему-то, несмотря на то, что жилье приобреталось не из бюджетных средств, варианты искали по спискам в администрации.

«По результатам следственных мероприятий старая квартира так и не была признана аварийной, — рассказала ФАН Кузнецова. — Решение принималось на уровне правительства Ленинградской области. Ей решили подарить квартиру. Это спонсорское участие. Мы участвуем в расселении аварийного фонда во вторичное жилье. Информация о продавцах, включенных в эту программу, имелась в администрации. Для Александры Федоровны на первом этаже было две квартиры. Я скинула правительству информацию о них. Оттуда уже созванивались с этими продавцами. Кто выступил спонсором, я не знаю».

Кроме того, чиновница рассказала, что предпросмотр жилья они делали и с дочкой, и с внучкой, и с самой Александрой Федоровной, которую на тот момент все устроило.

На запрос ФАН про источник средств на покупку квартиры в комитете по социальной защите населения 47 региона сообщили, что не знают, кто именно этим занимался.

Общественники со своей стороны сделали запрос в прокуратуру и узнали, что уголовное дело по факту халатности было закрыто «за отсутствием состава», ведь аварийным бывший дом Ивановой так и не признан. По факту происходящего в прокуратуру направлены новые запросы.

«Многолетние мытарства ветерана с рассказами властей о том, что она имеет право только на жилье по социальному найму, а не в собственность, возмутительны, — прокомментировал ФАН свою позицию глава МООЗПП «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. — В некотором смысле это может даже пробудить ненависть к тем, кто вместо исполнения служебного долга измывается над заслуженным человеком. Мне бы очень хотелось, чтобы правоохранительные органы, возбудившие уголовное дело, не потеряли, не закрыли эту историю. Мне бы также очень хотелось, чтобы следователи разобрались, почему квартира была куплена именно эта, почему ее передали ветерану в неподобающем виде. Неужели ветеран ВОВ не заслужила человеческого отношения к себе своим подвигом? Я считаю, что действия чиновников, измывавшихся над ветераном, отражаются на авторитете главы региона. Перед ним отчитались о приобретении квартиры, но ему стоило бы проследить, чтобы в Год памяти и славы данные им же обещания были выполнены в полном объеме, даже если выборы, перед которыми эти обещания давались, позади».

Дело на миллион

В настоящее время дочь Александры Федоровны готовит обращение в суд по факту оскорбления чести и достоинства со стороны подконтрольного правительству Ленобласти СМИ. Защитницей выступит известная петербургская правозащитница Ирина Баханович, которая не смогла остаться в стороне этой истории.

«Я ознакомилась с публикациями в ряде СМИ, в частности со статьей ресурса, принадлежащего телеканалу ЛОТ, — прокомментировала ФАН Баханович. — В материале дочь ветерана Великой Отечественной войны, пожилая уже женщина, выставлена в неприглядном свете, хотя она просто защищала интересы своей мамы. Я вижу здесь нарушение законодательства, возможно, клевету, и в любом случае это все подпадает под статью о защите чести, достоинства и деловой репутации. Если обратиться к федеральному законодательству и учесть обязательства государства перед ветеранами ВОВ, то борьба за собственный угол для Александры Федоровны абсолютно законна. Это нормально, когда дочь переживает за мать и защищает ее права. Больше вопросов вызывают действия администрации, в том числе областной, отказывающейся признавать, что ветеран проживает в неподобающих условиях. Но больше всего меня возмутили действия СМИ, учредителем которого в том числе является правительство Ленобласти. Как данное издание допустило публикацию со столь оскорбительными комментариями в адрес участницы боевых действий? Сейчас мы готовим документы для обращения в суд. Мы будем требовать опровержения и выплаты компенсации за моральный ущерб в размере миллиона рублей. И сама Александра Федоровна, и ее дочь — немолодые женщины, для них все это стало тяжелым испытанием».

По словам правозащитницы, моральный ущерб они с подзащитной намерены оценить в миллион рублей, в случае победы эти средства пойдут на ремонт квартиры для Александры Федоровны.

Федеральное агентство новостей продолжит следить за событиями в Лодейнопольском районе. На момент публикации материала предписанный законом срок ответа на наш запрос не истек, и мы надеемся в итоге все же узнать, кто стал таинственным спонсором для ветерана, почему приобретать квартиру можно было только из определенного списка и какие меры будут предприняты, чтобы ветеран Великой Отечественной войны хотя бы на склоне лет могла жить в комфорте и уюте.