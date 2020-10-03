Жириновский назвал «реальный» способ решить конфликт в Карабахе

Москва, 3 октября. Присутствие России на Южном Кавказе — реальный способ решить нагорнокарабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном. Таким мнением поделился в Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Руководитель партии подчеркнул, что без России конфликт решить не получится. Ее присутствие в регионе — единственный вариант.

Жириновский прямо сказал, что если на Южном Кавказе будет присутствовать Турция, то это станет крайне невыгодным для Армении.

«Если там будет Турция, тогда армянам будет плохо. Если армянам на помощь кто-то придет, кроме России, то Азербайджану будет плохо», — обрисовал сценарий политик.

По мнению Жириновского, только нейтральное государство может помочь, им как раз и является Россия.

Парламентарий предложил ряд радикальных решений, которые могли бы способствовать воцарению мира в регионе. Либо Армения и Азербайджан входят в состав РФ, либо Нагорно-Карабахская Республика будет управляться из Москвы.

Также он предложил сделать Арцах полностью независимым, но это возможно при дислокации российских военных.

«Сядьте где-нибудь вместе. На первое поешьте армянский хаш, на второе — азербайджанские люля-кебабы, запейте это все русским клюквенным морсом за то, чтобы у вас был мир», — рекомендовал депутат.

Напомним, проблема касательно статуса Нагорно-Карабахской Республики обострилась в конце 80-х годов. В начале 90-х Баку и Ереван попробовали войной решить вопрос. Это ни к чему не привело. Конфликт оставался «тлеющим». С 27 сентября начались бои между военными двух стран.