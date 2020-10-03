Экс-депутат Рады объяснил, как изменится Украина в случае смерти Порошенко

В случае смерти экс-президента Украины Петра Порошенко следует ожидать больших изменений в украинском государстве. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Ранее пресс-служба партии «Европейская солидарность» сообщила, что ее лидер был госпитализирован в одну из больниц Киева с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусной инфекцией. Состояние Порошенко оценивается как тяжелое.

«Я лично желаю ему крепкого здоровья, — заявил Журавко. — Порошенко еще предстоит ответить перед народом за все свои преступления. Люди должны его судить!»

Вместе с тем, убежден политик, даже уйдя в мир иной, бывший президент не избежит наказания — его ожидает суд Божий, по итогам которого лидеру «Европейской солидарности» достанутся самые изощренные муки ада.

«Что же касается его партии, тот там все развалится, — считает экс-депутат Рады. — Там полно жлобов и неадекватов, которых только Порошенко и мог объединять. Так что, для «Солидарности» его смерть, безусловно, будет сокрушительным ударом».

Однако простые жители Украины, по мнению собеседника ФАН, вздохнут с облегчением и начнут праздновать, узнав о смерти военного преступника и предателя национальных интересов, каким был для них экс-президент.

«Политический ландшафт страны изменится очень сильно, — уверен Журавко. — Ведь этого подонка поддерживала Европа и американские сателлиты! И не будем забывать, что это именно Порошенко занимается финансированием организаций националистического толка, устраивающих провокации в Киеве! Так что, радикалы после его смерти точно будут рыдать от горя».

Политик оговорился, что, как христианин, он не желает бывшему украинскому лидеру мучительной смерти от COVID-19. По его мнению, тот сперва должен расплатиться за «развязанную им войну».

«Если он умрет, европейцам будет очень сложно найти человека с таким количеством компромата на него, — считает экс-депутат Рады. — В то время как Порошенко они крепко держат за причиндалы!»

Вместе с тем, убежден собеседник ФАН, одновременно с уходом из жизни бывшего украинского президента уйдет и крайне агрессивная риторика в адрес Российской Федерации, ставшая своего рода визитной карточкой лидера «Европейской солидарности». Однако, добавил Журавко, рассчитывать на подобный исход не стоит.

«Такие подлецы быстро не умирают, — смеется политик. — Им почему-то жизни дается намного больше, чем порядочным людям, занимающимся созидательным трудом. Но если мы все же представим себе смерть Порошенко, то увидим, как люди вокруг будут его проклинать. И ведь есть за что! Он оскорбил ветеранов Великой Отечественной войны и память наших предков! В учебниках истории про него будет написано «такой-то президент Украины правил тогда-то, прославился тем, что унизил и продал свою страну». Именно так! И в памяти людей он останется самым кровавым главой государства за всю украинскую историю!»