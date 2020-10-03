Названы пять способов остановить машину при отказе тормозов

Москва, 3 октября. Автомобилисты во время движения могут столкнуться с тем, что отказали тормоза. Причин может быть несколько. Однако главное в такой ситуации — остановить машину. Эксперты назвали пять способов, как это сделать, пишет «Российская газета».

Бывает так, что в тормозной системе нет давления. Педаль может застопориться или просто «провалиться». Эксперты советуют прокачать систему, ритмично нажимая на педаль, чтобы вышел попавший воздух. Не исключено, что тормоза могут сработать.

Помочь может торможение двигателем. Если установлена МКПП, то нужно переходить с «высокой» на более «низкую» передачу. Эксперты обращают внимание, что если включена пятая «скорость», то переключаться сразу на «первую» не стоит, можно «убить коробку».

Если установлен автомат, то также возможно переходить на пониженные передачи.

«Переходим в мануальный алгоритм и переключаемся «вниз». У тех же автоматических коробок, где ручной режим отсутствует, переведите селектор к меткам пониженных диапазонов (положения 3, 2, 1 или L — ограничение диапазона)», — рекомендуют эксперты.

Третьим способом является использование ручного тормоза или «ручника». Однако дергать его стоит в том случае, если скорость невысокая. Иначе машина уйдет в занос.

«Вопреки распространенному мнению, электронный стояночный тормоз тоже можно использовать в критической ситуации для замедления автомобиля. Для этого нужно не нажать на кнопку, а зажать и удерживать ее», — пояснили специалисты.

Попробовать можно и маневрирование. Постоянные перестроения создают дополнительное сопротивление и замедляют скорость авто. На высокой скорости этот способ использовать нельзя. Как вариант, можно вырулить на дорогу, которая идет «в горку».

В крайнем случае возможно остановить автомобиль с помощью препятствия. Таковым может стать и медленно едущий грузовик. Сгодиться могут кустарники или сугробы, если ситуация произошла зимой. В крайнем случае одной стороной (колесами или даже бортом) можно тормозить о бордюры. Только следует помнить, что маневр может быть опасным.