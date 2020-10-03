Киев взял «под колпак» украинцев, слушающих и читающих новости из России

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) выступил с инициативой введения жесткого контроля над местными жителями, регулярно принимающими на своих телевизорах и радиоприемниках, а также компьютерных системах новостные и публицистические программы из РФ.

По некоторым данным, в обозримом будущем каждый соответствующий «пользователь» российской информации будет поставлен на учет в региональных отделениях украинских спецслужб: впоследствии ему могут предъявить обвинения в государственной измене и «поддержке сепаратизма». В ряде районов страны подобная программа официального Киева уже проходит своеобразные испытания.

Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Очередная идея СНБО была обнародована сразу же после того, как правительство Украины признало целесообразность «переписи» украинского населения, имеющего свои аккаунты в российской социальной сети «ВКонтакте». Неделю назад представители упомянутого Совета доказали Кабинету министров Дениса Шмыгаля, что пользователи «ВКонтакте» (официально эта сеть на Украине запрещена с 2017 года) «являются объектами Кремлевской пропаганды» и, несмотря на ограничения, пользуются соответствующим контентом.

«Мы должны быть уверены в патриотизме сограждан», — говорится в заявлении Киева.

При этом власти отвели СНБО полгода на формирование законодательной базы для привлечения «неблагонадежных» украинцев к административной и даже уголовной ответственности. На этом фоне украинские спецслужбы решили значительно расширить свои полномочия по борьбе с указанной «пропагандой».

«Следует объявить вне закона распространение на территории Украины новостей центральных российских телеканалов и радиостанций, а лиц, ретранслирующих или воспроизводящих [в ином виде] эти сообщения, поставить в известность о заведомо преступном характере деятельности», — говорится в пояснительно записке к документу инициативной группы.

«Распространение российского контента в информационном пространстве Украины рассматривается нами как прямая угроза украинской национальной безопасности и будет подвергнуто нейтрализации», — отметил глава СНБО Алексей Данилов.

Если у украинских пользователей «ВКонтакте» еще есть некоторое время для поиска альтернативы для выхода в любимую сеть, то шансов для потребителей новостей Первого канала, РТР, «Радио Sputnik» и других ресурсов практически не осталось. С 1 октября сразу в десяти областях Украины стартовал так называемый «патриотический проект»: местные телекоммуникационные провайдеры блокируют получение аудиторией выпусков российских новостей.

Во всех отношениях показательный случай произошел на днях с киевлянином Валерием Миримским (имя изменено). Задав вопрос оператору кабельной компании, почему был отключен доступ к десяткам программ, Валерий получил неожиданный ответ: «Вы смотрели слишком много телеканалов «страны-агрессора» (речь в данном случае идет о Российской Федерации).

Не менее удивительное объяснение на подобный запрос получила и жительница Сумской области Юлия Т.

«Мы настоятельно рекомендуем вам прийти и написать заявление о том, что вы слушаете посредством связи в интернете программы «вражеских радиостанций»: если «наверху» сочтут, что это можно, будете слушать дальше», — сказали ей.

Кто именно и где именно «наверху» будет определять степень целесообразности прослушивания новостей из России, Юлии внятно объяснить не смог никто.

«На мой взгляд, Украина вновь оказалась на грани националистической истерии, которая вполне может привести к многочисленным случаям вопиющего нарушения прав человека, — подчеркнул в комментарии корреспонденту ФАН европейский наблюдатель Александр Митц. — Прикрываясь идеями патриотизма, определенные силы в Киеве пытаются навязать населению свою точку зрения и, оградив людей от доступа к информации, искусственно вызвать у них ненависть к отдельно взятому соседнему государству. Но эта ненависть отнюдь не приблизит тот же Киев к Европейскому союзу».

Тем временем некоторые независимые общественные группы на Украине уже выступили с предложением к российским радиостанциям возобновить вещание в коротковолновом диапазоне.