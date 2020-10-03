Общественность смутило «неадекватное» поведение Ольги Дроздовой

Москва, 3 октября. Российская актриса Ольга Дроздова нарвалась на критику пользователей Сети после фотографии с пресс-конференции, на которой она выступала с Дмитрием Певцовым. Несвойственный ей образ и непонятные жесты смутили общественность. Об этом пишет издание «7 дней.ru».

Перед журналистами Дроздова предстала в коротком платье, кедах и куртке-бомбере. Некоторые представители прессы и пользователи социальных сетей сошлись во мнении, что выбранный для пресс-конференции наряд не совсем подходит 55-летней артистке.

Пристального внимания заслужил не столько внешний вид актрисы, сколько жесты, которые она демонстрировала во время встречи с прессой. Пользователи Сети считают, что Дроздова показывала «знаки сатаны». Некоторым поведение знаменитости показалось «неадекватным».

Стоит отметить, что это первое появление семейной пары Певцова и Дроздовой после госпитализации Дмитрия. В августе актера положили в медучреждение с подозрением на пневмонию. Певцов рассказывал, что его самочувствие ухудшилось после того, как он вернулся из Крыма. При этом тест на коронавирус дал отрицательной результат, но актер провел в больнице почти две недели.