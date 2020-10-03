Москва, 3 октября. Актер, телеведущий Борис Корчевников рассказал, как уверовал в Бога в своем Instagram.
Звезда телесериала «Кадетство» рассказал подписчикам в Instagram о том, как пришел к вере в Бога. Этот важный для актера жизненный период начался как раз во время съемок проекта про воспитанников Кадетского училища, ради которых ему на полтора года пришлось расстаться с прежней жизнью.
Корчевников опубликовал в своем аккаунте фотографию, где он 14 лет назад впервые читает сценарий к сериалу, роль в котором принесет ему всеобщее признание и известность.
Я помню даже дату этой фотки. 23 мая 2006го. День мученика Евгения Родионова. Только что я записал стендап для сюжета в вечерние новости о нём и сел в автобус. Старый автобус. Он вкусно пах бензином, как пахли все машины в нашем детстве. Я еду в Тверь. В руках - сценарий Кадетства. Уезжаю почти на 1,5 года на съёмки, порывая со всей своей прежней жизнью. Где-то неделю назад я причастился первый раз. Это потом я узнаю, что Господь так делает очень часто: знакомя с Собой, вынимает тебя из всего того мира, в котором Его прежде не было. Вынимает для того, чтобы ты лучше и ближе Его узнал. Так было у меня в той тверской жизни. Оторванный от прежнего, я там сутками - между съёмками- вонзался в книги о Боге, в Его тишину, в Его Церковь и в ответы на все вопросы. Там исповедь и причастие стали необходимостью, там окончательно стерлась граница между жизнью и смертью. Граница, которой нет. Когда случится пересекать её, наверно сделаю это все на этом же старом автобусе, пахнущем бензином, и увозящем меня от прежнего.
«Я еду в Тверь. В руках — сценарий сериала «Кадетство». Где-то неделю назад я причастился в первый раз. Это потом я узнаю, что Господь так делает очень часто: знакомя с собой, вынимает тебя из всего того мира, в котором его прежде не было», — подписал актер снимок.
Корчевников объяснил, что исповедь и причастие на съемках стали необходимостью, окончательно стерлась «граница между жизнью и смертью».
«Когда случится пересекать эту самую границу, пожалуй, сделаю это все на этом же старом, пахнущем бензином, автобусе, который увозит меня далеко от прежней жизни», — добавил Борис.
Актера и телеведущего пять лет назад прооперировали, Борису Корчевникову удалили доброкачественную опухоль в головном мозге. Заболевание победить удалось, однако после возникли осложнения с органами слуха. Сейчас все чаще можно услышать о том, что здоровье ведущего ухудшилось, об этом говорят его друзья и коллеги.