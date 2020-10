Корчевников рассказал, как уверовал в Бога

Я помню даже дату этой фотки. 23 мая 2006го. День мученика Евгения Родионова. Только что я записал стендап для сюжета в вечерние новости о нём и сел в автобус. Старый автобус. Он вкусно пах бензином, как пахли все машины в нашем детстве. Я еду в Тверь. В руках - сценарий Кадетства. Уезжаю почти на 1,5 года на съёмки, порывая со всей своей прежней жизнью. Где-то неделю назад я причастился первый раз. Это потом я узнаю, что Господь так делает очень часто: знакомя с Собой, вынимает тебя из всего того мира, в котором Его прежде не было. Вынимает для того, чтобы ты лучше и ближе Его узнал. Так было у меня в той тверской жизни. Оторванный от прежнего, я там сутками - между съёмками- вонзался в книги о Боге, в Его тишину, в Его Церковь и в ответы на все вопросы. Там исповедь и причастие стали необходимостью, там окончательно стерлась граница между жизнью и смертью. Граница, которой нет. Когда случится пересекать её, наверно сделаю это все на этом же старом автобусе, пахнущем бензином, и увозящем меня от прежнего.

