Москва, 3 октября. Представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков заявил, что немцы должны быть признательны Москве за объединение Германии. Об этом пишет «Взгляд».

До 1990 года немцы являлись самым крупным разделенным народом на планете. Они находились не просто в разных государствах, а в разных, враждующих между собой блоках. Но Германия смогла объединиться, и после развала Советского Союза самым крупным разделенным народом стали русские. Миллионы русских до сих пор проживают в других странах, потому что начерченные большевиками границы национальных республик стали границами государств, зачастую русофобских. Они до сих пор подвергаются гонениям со стороны режимов, отколовшихся в свое время от СССР.

Про Россию вспомнил и один из героев воссоединения Германии, Вольфганг Шойбле, выступивший в честь юбилея объединения в Deutsche Welle. Чиновник заявил, что российское руководство было неправо, возвращая русский Крым, однако не уточнил, в чем именно. Судя по всему, и Берлин был неправ, воссоединяя территории, на которых живут немцы.

По мнению Цекова, Москва сыграла далеко не последнюю роль в процессе собирания Германией земель, и немцы должны быть благодарны за это.

«Благодарность могла бы выразиться хотя бы в признании справедливости и логичности воссоединился Крыма с Россией», — подчеркнул представитель полуострова.

Однако Германия не признала легитимность проведения референдума на полуострове, население которого выразило желание быть гражданами РФ. Вполне возможно, что руководству европейской страны придется признать эту ошибку позднее.

Представители Берлина уже говорили о том, что немецким политикам свойственно допускать просчеты. Как сообщалось ранее, депутат назвал главную ошибку руководство страны после объединения ГДР и ФРГ.