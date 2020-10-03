Ирина Слуцкая отреагировала на реакцию в Сети на ее неизлечимую болезнь

Москва, 3 октября. Российская фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что после новости о ее неизлечимом заболевании история обросла «безумными подробностями». О реакции со стороны пользователей Сети на нее недуг она высказалась на своей странице в Instagram. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Весь интернет пестрит тем, что я, похоже, не сегодня, так завтра «склею ласты». История обросла безумными подробностями. Была удивлена количеству сообщений в директ с предложением помощи», — написала Слуцкая.

41-летняя спортсменка пояснила, что рассказывает о васкулите не для того, чтобы привлечь внимание, а для помощи другим людям с таким же диагнозом.

2 октября Слуцкая призналась, что ей приходится принимать гормональные препараты из-за ревматоидного заболевания сосудов. Она уточнила, что оно было диагностировано у нее еще в 2003 году.

Напомним, что Ирина Слуцкая завоевала серебро на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити и бронзовую медаль Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании. Она также дважды выигрывала чемпионат мира в 2002 и 2005 годах. Фигуристка завершила карьеру в 2006 году.