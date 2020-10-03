Установлена связь между стрессом и появлением рака

Москва, 3 октября. Стресс провоцирует появление раковых опухолей. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на хирурга-онколога Михаила Мяснянкина.



По словам специалиста, отсутствие полноценного отдыха и интенсивная работа наихудшим образом сказываются на нашем здоровье. Помимо того, что на фоне постоянного перевозбуждения могут развиться различные психосоматические заболевания, стресс, как оказалось, провоцирует и появление раковых опухолей.



Дело в том, что хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы. Из-за плохого иммунитета могут появляться злокачественные новообразования. При этом специалист предупреждает, что ни в коем случае нельзя использовать такие способы снятия стресс, как курение, алкоголь, переедание.



Мяснянкин обращает внимание на то, что существенно снизить риск развития смертельно опасной болезни поможет правильное питание, регулярные занятия спортом и положительный настрой. Кроме того, не лишним будет обзавестись интересным хобби.

«Благодаря этому каждый человек может укрепить свою иммунную систему и избежать стресса, который пагубно может повлиять на жизнь», — подытожил Михаил Мяснянкин.