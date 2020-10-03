В РПЦ назвали условие захоронения тела Ленина

Москва, 3 октября. Владимиру Ленину не место на Красной площади в Москве, однако решать вопрос его захоронения надо осторожно. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24».

«Я не сомневаюсь, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело, когда это произойдет, при каких обстоятельствах это произойдет», — подчеркнул он.

С его точки зрения, «если сейчас тело Ленина будет вынесено из Мавзолея, то это будет посягательство на веру тех людей, для которых тело Ленина остается святыней». Митрополит Иларион считает, что похоронить его можно будет только после того, как коммунистическая идеология уйдет в прошлое.

Напомним, в России провели опрос, в котором приняли участие более 1600 респондентов из разных регионов страны. Его результаты показали, что 22% опрошенных выступают за то, чтобы тело вождя Революции оставили в Мавзолее, 40% респондентов высказались за его захоронение. А 17% заявили, что предавать земле тело Ленина нужно тогда, когда полностью уйдет поколение россиян, которому он дорог.