Россияне отреагировали на инициативу властей Эстонии закрыть Финский залив

Москва, 3 октября. Граждане России с иронией отреагировали в своих комментариях на прозвучавшее в Эстонии намерение перекрыть Финский залив, чтобы суда и корабли РФ не смогли выйти в Балтийское море. По мнению россиян, если Таллин на это отважится, то Эстония быстро станет частью России, пишет Nation News.

Отметим, что предложение о морской блокаде в прибалтийском государстве могло прозвучать с прицелом на Польшу. Некоторые эксперты не исключали, что Варшава могла бы поддержать в этом Таллин.

Одни из комментаторов сравнил Эстонию с деревней. По его мнению, попытка заблокировать выход кораблей и подлодок РФ станет хорошим способом познать огневую мощь российского флота.

«После попытки этой деревни что-то закрыть залив просто будет немного шире», — считает пользователь.

Другой припомнил, будто Трамп и вовсе охарактеризовал Эстонию как пригород Петербурга.

Еще один россиянин прямо сказал, что морская блокада приведет к тому, что Эстония войдет в состав РФ, кроме того, крепко достанется НАТО.

«Если закроет, то Эстония сразу войдет в состав России. А если и НАТО подвяжется, то на Эстонии не остановимся», — высказал мнение комментатор.

Некоторые отметили глупость заявления о блокаде. Люди напомнили, что Финский залив не является вотчиной Таллина. К тому же никто не смог представить, чем Эстония сможет остановить проход российских кораблей.