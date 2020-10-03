Специалист рассказала, люди с каким цветом глаз наиболее склонны к насилию

Москва, 3 сентября. Физиогномист Елена Мифф рассказала, люди с каким цветом глаз наиболее склонны к насилию. Об этом сообщает «Пятый канал».

Исследователи человеческой психологии и физиогномики сошлись во мнении, что глаза человека могут сохранить «отпечатки жизни и времени». Специалисты уверены, что глаза — это зеркало души. По ним можно определить характер человека и его наклонности. Физиогномист Елена Мифф уверена, что по цвету глаз можно определить, склонен ли человек к насилию.

Эксперт объяснила, что обладатели карих глаз в основном имеют яркую внешность и харизму. Они настоящие ревнивцы, очень экспрессивны, но способны быстро отходить. Такие люди, отмечает Мифф, могут быть склонны к агрессивному поведению и ярости, но не к садизму и насилию.

Физиогномист также подчеркнула, что людей с зелеными глазами гораздо меньше на планете, чем всех остальных. Эти люди отличаются мстительностью и злопамятностью.

«Если вы обидели зеленоглазого человека, вероятнее всего, он никогда не сможет простить обиды, а если и простит, то он приложит к этому не мало усилий, у них так заложено генетикой», — объясняет эксперт.

По мнению Елены Мифф, голубоглазые отличаются особой выносливостью, энергичностью, они не склонны к агрессии и насилию.

К таким вспышкам гнева, с точки зрения науки, предрасположены люди с черным цветом глаз.

«Этот цвет зарекомендовал себя как самый мощный в области насильственных действий», — подчеркнула физиогномист.

По мнению Мифф, люди с черными глазами отличаются особой беспринципностью, отсутствием жалости к ближнему и неумением прощать обиды.