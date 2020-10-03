Лещенко назвал важные критерии победы в шоу «Голос 60+»

Москва, 3 октября. Победителем вокального телевизионного шоу «Голос 60+» стала 91-летняя Дина Юдина из команды Тамары Гвердцители. Один из наставников конкурса Лев Лещенко рассказал в интервью «Инфореактору» о самых важных критериях, по которым должен определяться победитель данного шоу.

Триумфатором шоу «Голос 60+» стала 91-летняя жительница Северной столицы, финальный этап программы транслировался Первым каналом 2 октября. В этом сезоне наставниками в шоу были Тамара Гвердцители, Гарик Сукачев, Елена Ваенга, а также Лев Лещенко.

«Были замечательные люди, но вы что, серьезно относитесь к шоу «Голос 60+» и пению людей на нем? Это программа социальной направленности. В основном приходят пожилые люди, которые не остыли еще, которые хотят жить, радоваться», — говорит Лещенко.

По мнению знаменитого исполнителя, в этом шоу куда большую роль играет не голос победителя, а история его жизни и интерес к ней со стороны зрителей. Стоит отметить, что Лещенко абсолютно не расстроился из-за того, что его подопечные не одержали победу.

«Важен не столько голос, сколько дух, уважение к биографии, человеческим эмоциям. Все это складывается в серпантин хороший. Поэтому и голосование такое было», — уверен Лещенко.

Кроме того, Лещенко подчеркнул, что судейство было абсолютно честным. Ни о каких подтасовках в голосовании и речи быть не может. Все прошло честно, а победитель выбран справедливо.