Жители Турции возмущены занижением COVID-статистики

Анкара, 3 октября. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа не смог оправдать десятикратное занижение статистики зараженных коронавирусом в стране. Местные жители возмутились подделкой официальных данных и высмеяли заявление политика в Twitter, сообщает издание News-Turk.
Подтасовка COVID-данных
Повторная вспышка COVID-19 вынуждает Анкару манипулировать статистикой для сохранения турпотока в интересах экономики. Эксперты считают, что официальное число, более 321 тысячи, занижено в десять раз.
Турецкие СМИ заметили изменения в ежедневных отчетах, где «количество больных» появилось вместо «случаев заражения». Исключение инцидентов бессимптомного проявления COVID-19 возмутило местных жителей манипуляцией статистикой.
Депутат Госдумы и заслуженный врач Геннадий Онищенко подтвердил Федеральному агентству новостей факт занижения турецкой статистики и назвал его «должностным проступком».
Оправдание Фахреттина Коджа
Министр здравоохранения попытался ответить на обвинения. Коджа объяснил изменения тем, что «не каждый человек с положительным тестом имеет симптомы», но это усугубило ситуацию и вызвало негодование.
"Her vaka hasta değildir... Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor... Bizim verdiğimiz günlük hasta sayısı" - Sağlık Bakanı Fahrettin Kocahttps://t.co/Jt7Ua2MtVL pic.twitter.com/fO398FFz2R— BBC News Türkçe (@bbcturkce) September 30, 2020
Трамп не болен, беременные — не беременны
Общественных деятелей Турции возмутило халатное отношение правительства к подсчету зараженных в стране. Профессор медицинского факультета Хаджеттепе обратился к Минздраву с вопросом: кого считали специалисты все эти месяцы?
Neden test yapıyoruz? Aylardır neden gerçek pozitif sayısını vermediniz?— Prof.Dr.Mustafa Cankurtaran (@mustafacankur73) September 30, 2020
Test negatif ,Bt poZitfleri zAten saymıyorsunuz.
Test poZitif semptom olmayanı saymıyorsunuz.
Tam olarak aylardır neyi sayıyorsunuz?
Bu durum 11 marttan sonra, 28 temmuZdan ilk neden şimdi? #pozitif https://t.co/IVVc2phn0O
Журналист Угур Дундар решил переложить турецкие реалии на американскую повестку. В Twitter-аккаунте он заявил, что, если опираться на критерии Анкары, то президент США Дональд Трамп не болен коронавирусом.
Trump'ın testleri pozitif çıkınca piyasalar olumsuz etkilenmiş!— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) October 2, 2020
Hayret doğrusu!
Ne var bunda?
Bizim Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine göre hasta değil, hatta vaka bile değil!!!
Интернет-пользователи также предположили, что турецкий Минздрав считает человека зараженным COVID-19 только после успешно пройденного собеседования.
Телеведущая Берна Лачин попробовала применить критерии коронавируса, озвученные Фахреттином Коджа, для беременных. «Если тест положительный, но нет тошноты — в положении ли женщина?», спросила журналистка у своих подписчиков.
Mide bulantısı, baş dönmesi olmayan ama gebelik testi pozitif olanlar hamile sayılacak mı?— berna lacin???? (@bernalacin35) October 1, 2020
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что количество жителей Турции, которые бессимптомно переносят COVID-19, достигает ста тысяч человек. Но профессор Нур Баран Аксакал заявила, что большинство из таких пациентов не соблюдают режим самоизоляции.