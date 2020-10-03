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Жители Турции возмущены занижением COVID-статистики

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Жители Турции возмущены занижением COVID-статистики

Анкара, 3 октября. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа не смог оправдать десятикратное занижение статистики зараженных коронавирусом в стране. Местные жители возмутились подделкой официальных данных и высмеяли заявление политика в Twitter, сообщает издание News-Turk.

Подтасовка COVID-данных

Повторная вспышка COVID-19 вынуждает Анкару манипулировать статистикой для сохранения турпотока в интересах экономики. Эксперты считают, что официальное число, более 321 тысячи, занижено в десять раз.

Турецкие СМИ заметили изменения в ежедневных отчетах, где «количество больных» появилось вместо «случаев заражения». Исключение инцидентов бессимптомного проявления COVID-19 возмутило местных жителей манипуляцией статистикой.

Депутат Госдумы и заслуженный врач Геннадий Онищенко подтвердил Федеральному агентству новостей факт занижения турецкой статистики и назвал его «должностным проступком».

Жители Турции возмущены занижением COVID-статистики

Оправдание Фахреттина Коджа

Министр здравоохранения попытался ответить на обвинения. Коджа объяснил изменения тем, что «не каждый человек с положительным тестом имеет симптомы», но это усугубило ситуацию и вызвало негодование.

Трамп не болен, беременные — не беременны

Общественных деятелей Турции возмутило халатное отношение правительства к подсчету зараженных в стране. Профессор медицинского факультета Хаджеттепе обратился к Минздраву с вопросом: кого считали специалисты все эти месяцы?

Журналист Угур Дундар решил переложить турецкие реалии на американскую повестку. В Twitter-аккаунте он заявил, что, если опираться на критерии Анкары, то президент США Дональд Трамп не болен коронавирусом.

Интернет-пользователи также предположили, что турецкий Минздрав считает человека зараженным COVID-19 только после успешно пройденного собеседования.

Телеведущая Берна Лачин попробовала применить критерии коронавируса, озвученные Фахреттином Коджа, для беременных. «Если тест положительный, но нет тошноты — в положении ли женщина?», спросила журналистка у своих подписчиков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что количество жителей Турции, которые бессимптомно переносят COVID-19, достигает ста тысяч человек. Но профессор Нур Баран Аксакал заявила, что большинство из таких пациентов не соблюдают режим самоизоляции.

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