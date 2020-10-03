Жители Турции возмущены занижением COVID-статистики

Анкара, 3 октября. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа не смог оправдать десятикратное занижение статистики зараженных коронавирусом в стране. Местные жители возмутились подделкой официальных данных и высмеяли заявление политика в Twitter, сообщает издание News-Turk.

Подтасовка COVID-данных

Повторная вспышка COVID-19 вынуждает Анкару манипулировать статистикой для сохранения турпотока в интересах экономики. Эксперты считают, что официальное число, более 321 тысячи, занижено в десять раз.

Турецкие СМИ заметили изменения в ежедневных отчетах, где «количество больных» появилось вместо «случаев заражения». Исключение инцидентов бессимптомного проявления COVID-19 возмутило местных жителей манипуляцией статистикой.

Депутат Госдумы и заслуженный врач Геннадий Онищенко подтвердил Федеральному агентству новостей факт занижения турецкой статистики и назвал его «должностным проступком».

Оправдание Фахреттина Коджа

Министр здравоохранения попытался ответить на обвинения. Коджа объяснил изменения тем, что «не каждый человек с положительным тестом имеет симптомы», но это усугубило ситуацию и вызвало негодование.

"Her vaka hasta değildir... Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor... Bizim verdiğimiz günlük hasta sayısı" - Sağlık Bakanı Fahrettin Kocahttps://t.co/Jt7Ua2MtVL pic.twitter.com/fO398FFz2R — BBC News Türkçe (@bbcturkce) September 30, 2020

Трамп не болен, беременные — не беременны

Общественных деятелей Турции возмутило халатное отношение правительства к подсчету зараженных в стране. Профессор медицинского факультета Хаджеттепе обратился к Минздраву с вопросом: кого считали специалисты все эти месяцы?

Neden test yapıyoruz? Aylardır neden gerçek pozitif sayısını vermediniz?

Test negatif ,Bt poZitfleri zAten saymıyorsunuz.

Test poZitif semptom olmayanı saymıyorsunuz.

Tam olarak aylardır neyi sayıyorsunuz?

Bu durum 11 marttan sonra, 28 temmuZdan ilk neden şimdi? #pozitif https://t.co/IVVc2phn0O — Prof.Dr.Mustafa Cankurtaran (@mustafacankur73) September 30, 2020

Журналист Угур Дундар решил переложить турецкие реалии на американскую повестку. В Twitter-аккаунте он заявил, что, если опираться на критерии Анкары, то президент США Дональд Трамп не болен коронавирусом.

Trump'ın testleri pozitif çıkınca piyasalar olumsuz etkilenmiş!

Hayret doğrusu!

Ne var bunda?

Bizim Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine göre hasta değil, hatta vaka bile değil!!! — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) October 2, 2020

Интернет-пользователи также предположили, что турецкий Минздрав считает человека зараженным COVID-19 только после успешно пройденного собеседования.

Телеведущая Берна Лачин попробовала применить критерии коронавируса, озвученные Фахреттином Коджа, для беременных. «Если тест положительный, но нет тошноты — в положении ли женщина?», спросила журналистка у своих подписчиков.

Mide bulantısı, baş dönmesi olmayan ama gebelik testi pozitif olanlar hamile sayılacak mı? — berna lacin???? (@bernalacin35) October 1, 2020

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что количество жителей Турции, которые бессимптомно переносят COVID-19, достигает ста тысяч человек. Но профессор Нур Баран Аксакал заявила, что большинство из таких пациентов не соблюдают режим самоизоляции.